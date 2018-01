Isabel Preysler ha comparecido como la gran estrella que es en la presentación de la nueva colección de Pedro del Hierro en Madrid, luciendo un modelazo de la firma y joyas de Rabat, de la que también es imagen: “Por supuesto que vengo de la firma. Vistió en su boda a Fernando Verdasco, mi yerno, y a mí el maestro, Pedro del Hierro. Hace muchos años fuimos por primera vez un grupo de amigas a conocerlo porque era la novedad”.

Está a punto de cumplirse su tercer aniversario de relación con Mario, pero, sobre el regalo que le va a hacer no ha dado muchos detalles, ni sobre su posible boda: “Ya he contestado mil veces a esa pregunta. Ya estamos como si estuviéramos casados. Antes que yo falta Tamara”.

Sobre una hipotética boda de su hija Tamara, que ha manifestado que prefiere estar sola que mal acompañada, ha señalado: “No es nada facilona”.

Isabel ha subrayado el gran momento vital que atraviesa: “Estoy muy bien. He tenido un mes de diciembre con grandes regalos”, ha dicho en alusión al nacimiento de los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova. “No me puedo quejar, mi hija se ha casado con un chico de quien está muy enamorada, son muy felices… A mi hija la veo como siempre, pero mucho más feliz. Fernando es un chico estupendo, todos en casa le queremos muchísimo”.

La ‘socialité’ ha querido recordar la boda de Ana Boyer con mucho cariño: “Para mí lo más impresionante fue verles salir de la iglesia ya casados”.

Asimismo, negó un enfrentamiento entre ambas familias: “En absoluto. Nos sentamos como en cualquier boda, una familia en un lado y la otra en otro, con los testigos. Me llevo fenomenal con la familia de Fernando. Mario también. Mis hijos, Enrique, Julio, Tamara… todos han estado con esta familia. Os podría decir que hasta nos queremos. Los padres y los hermanos de Fernando vienen a casa a almorzar o a cenar”.

No ha esquivado la viuda de Miguel Boyer la pregunta de que hay quien afirma que su hijo y Anna Kournikova habrían sido padres mediante gestación subrogada: “Eso son tonterías. La gente ya no sabe qué decir. Es totalmente ridículo”.

Isabel ha explicado también el cambio de criterio de su hijo Enrique, que al principio se mostró muy celoso de la intimidad de sus hijos y posteriormente decidió mostrarlos en las redes sociales: “Me parece muy bien, porque había un gran interés y Enrique decidió subir las fotos a las redes sociales. Estaban muy acosados y era una forma de acabar con esa situación”.

Una cuestión que también ha llamado la atención es que no se haya captado una sola imagen de Anna Kournikova embarazada. Esta es la explicación de su suegra: “Ellos llevan una vida muy tranquila. Enrique está todo el día trabajando y cuando no está trabajando, hacen una vida de estar mucho en casa, disfrutan estando en ella. Además, Anna ha llevado un embarazo estupendo”.

Mario Vargas Llosa también ha conocido a los nietos de Isabel: “Sí, vino conmigo, yo volé desde Madrid y él desde Montevideo. Nos quedamos unos días en casa de Enrique y estuvimos con los niños mañana, tarde y noche”.

A Isabel Preysler se le cae la baba con sus nietos: “Qué voy a decir yo, que soy su abuela. Son perfectos. Estoy segurísima que Enrique, además, va a ser muy buen padre”.

Su hija Ana Boyer parece que no va a ser madre, de momento: “Lo tiene difícil porque la vida que llevan. Yo creo que van a esperar un poco”.

Un asunto también muy controvertido es la herencia de Miguel Boyer, que aún no está resuelta… “porque en la otra parte ponen muchas pegas. De parte de Ana y mía hemos hecho todo lo que han pedido el notario, los abogados y el albacea. Si por el otro lado no han querido cumplir, no se ha hecho. Me imagino que no están conformes con muchas cosas, pero no sé el motivo porque les hemos dado todo tipo de facilidades. Teníamos una relación cordial”.

Isabel también nos ha dado su parecer sobre la colección en la que trabaja su hija Tamara como diseñadora: “Lo único que puedo adelantar es que nos ha gustado mucho. Mientras hemos estado en Miami, una noche me puse uno de los trajes de Tamara y también Ana. Nos encantan“.

Otra pregunta que no ha aludido es la demanda de paternidad que se ha admitido a trámite del supuesto hijo de Julio Iglesias: “No tengo nada que decir. Me diréis que es en mi época… No sé, me cuesta trabajo creerlo, pero si sale que es, lo será. Si sale que sí estoy segurísima que cumplirá como padre, porque siempre ha sido una persona muy responsable”.

Tamara ha borrado todo rastro de su pasado en las redes sociales, algo que Isabel ve con buenos ojos: “Me parece muy bien. Tamara hace lo que quiere siempre. La verdad es que no participo en las redes, así que no sabría valorarlo”.