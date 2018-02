Isabel Preysler, de reina de corazones a reina de las letras

Es desde hace más de cuatro décadas la reina de corazones de nuestro país y nadie le ha podido hacer sombra. Isabel Preysler sigue siendo, a sus 67 años, el personaje que más interés despierta de la vida social, pero de un tiempo a esta parte ha cambiado las grandes fiestas por los salones literarios, donde también despierta gran expectación. Desde que hace tres años comenzó su relación con Mario Vargas Llosa, a la madre de Enrique Iglesias es habitual verla en presentaciones de libros, conferencias o encuentras con intelectuales, donde también se desenvuelve como pez en el agua.

El último de ellos ha sido la presentación en Madrid del libro Encuentros con Mario Vargas Llosa, del escritor y periodista Juan Cruz y que el autor definió como “crónica del escritor” formada por las entrevistas y conversaciones que ambos tuvieron desde 1989 hasta 2016. Isabel eligió un estilismo de los más discreto, el básico Little Black Dress ribeteado en visón, con el que no quiso llamar la atención para no quitarle nada de protagonismo ni a su novio ni a Juan Cruz, pero eso es algo imposible siempre que ella está en un evento. Con sus exquisitas maneras y permanente sonrisa, la actual pareja del premio Nobel consigue ser el centro de atención, aunque no se lo proponga.

isabel Preysler acompaña a Mario Vargas Llosa en casi todos los viajes que hace par dar conferencias en distintas partes del mundo. Tampoco se pierde las presentaciones de libros. La próxima será el nuevo de Vargas Llosa, La llamada de la tribu, una autobiografía intelectual del autor que recorre su evolución ideológica, que saldrá a la venta en marzo.