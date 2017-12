Isabel Preysler y Nieves Álvarez, el mayor duelo de estilo de la Navidad

Veintitrés años les separan, así que Isabel Preysler podría ser sin problemas la madre de Nieves Álvarez, pero esa diferencia de edad no supone ningún obstáculo para que el duelo glamour esté asegurado cuando se juntan en la misma fiesta. La inauguración de una nueva tienda de Porcelanosa en Málaga fue otra de esas ocasiones en las que la madre de Enrique Iglesias y la modelo sacaron sus mejores armas para seducir ¿Quién ha ganado el duelo?

Isabel, la gran protagonista de la noche como imagen de la firma de azulejos desde hace décadas, se convirtió en la mujer de rojo, el color navideño por excelencia y muy favorecedor. Combinó el vestidol, totalmente bordado de pedrería, con salones y clutch joya también en rojo. Nada arriesgado, pero perfecta como siempre.

Nieves, por su parte, confió en su estilista Víctor Blanco para crear un look tan maravilloso que dejó atrás a la novia de Vargas Llosa. La modelo lució un vestido con encajes, de Giambattista Valli, sandalias, de Giuseppe Zanotti, y clutch, de Jimmy Choo. Para terminar de rematar ese look al que no podemos ponerle ni una pequeña pega, eligió unas espectaculares joyas de Bvlgari y se peinó con un recogido despejando totalmente su cara, que resaltaba todavía más su espectacular belleza.

El veredicto final: Nieves gana a Isabel.