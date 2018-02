Isabel Pantoja pone contra las cuerdas a Anabel Pantoja por su trabajo en ‘Sálvame’

Isabel Pantoja se ha convertido en la protagonista de la actualidad cuando ha dado una entrevista de lo más completa a la salida del hospital donde Irene Rosales y Kiko Rivera han dado la bienvenida a su segunda hija en común, Carlota. La tonadillera ha dejado Cantora para pasar unos días en Sevilla y este miércoles ha hablado alto y claro de todo lo que rodea a su familia, tal cual hemos visto en ‘El programa de AR’.

La cantante, que se encontró en el hospital con Fran Rivera y su mujer, Lourdes Montes, explicó que fue un reencuentro normal, como “personas civilizadas y educadas” que son. A pesar de todo lo que se ha hablado de la relación entre Isabel y Fran, parece que la relación no es tan tensa como pudiera parecer.

Ha dedicado unas palabras a la que es uno de sus apoyos más incondicionales, su sobrina Anabel Pantoja. Isabel Pantoja está muy orgullosa de ella y sufre mucho cuando la ve ejerciendo de colaboradora de televisión: “Me gustaría que mi Anabel viviera de otra cosa. No me gusta que esté en ‘Sálvame’, no es su sitio”, ha dicho contundente.

Cuando Julián Muñoz es uno de los protagonistas de la actualidad tras su vuelta a prisión, Isabel Pantoja no quiere oír hablar de él y asegura que su actualidad es otra: su familia, sus nietos, sus hijos, sus amigos, sus hermanos… “Que quede muy claro. No quiero saber nada de nadie que me haya hecho daño. Se acabó”.

En cuanto a la relación con la prensa, Isabel Pantoja parece haber vuelto para quedarse, y asegura que ella nunca ha tenido malas palabras para los medios de comunicación, que el cambio lo tenía que dar la prensa: “Es muy fácil hablar, yo puedo hablar mal de ti. En general, no se puede machacar a las personas”.

Es una de las etapas más increíbles de Isabel Pantoja, que está feliz, centrada en su trabajo y en su familia. Se acaba de convertir en abuela por cuarta vez, y no puede sentirse más orgullosa: “Ahora mismo no me cambio por nadie”, ha comentado con una gran sonrisa en la cara.