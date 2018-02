Isabel Pantoja sí podrá cantar en Puerto Rico

Tras saberse que los dos conciertos que Isabel Pantoja tenía programados en este mes de febrero, en Miami y Puerto Rico, eran suspendidos por la denegación del visado por parte de la embajada de EEUU, enseguida surgió la pregunta de los motivos.

A pesar de que el comunicado emitido por las promotoras Loud And Live Inc y 5 Stars Entertainment LLCde la gira de la cantante este pasado jueves 8 de febrero, no entraba en los detalles del por qué de esa denegación, lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja, confirmaba a Kiko Hernández (así lo aseguró él), que los antecedentes penales de la artista habrían sido los culpables de que se tomara tan drástica decisión.

“Lamentamos informar que las promotoras Loud And Live Inc y 5 Stars Entertainment LLC. se ven en la obligación de posponer los conciertos de Isabel Pantoja previstos para este mes de febrero en Miami (James L. Knight Center, 11/Feb) y San Juan de Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico, 18/Feb), debido al visado de la artista, concedido en primera instancia por la Embajada norteamericana pero denegado días atrás en una segunda revisión”. A través de este texto se hacía saber la desagradable noticia.

Desde ese mismo momento el equipo de abogados de Isabel Pantoja se puso en marcha para tratar de subsanar el problema lo más rápido posible.

Este viernes pasado, 9 de febrero, finalmente los abogados lograron que Isabel Pantoja pueda viajar a Puerto Rico para ofrecer el concierto que tenía programado para el día 18 del mismo mes.

Ha sido el propio Kiko Hernández quien ha hecho saber a la audiencia de ‘Sálvame’ que el trabajo de los abogados de Isabel Pantoja ha dado sus frutos. Estos se habrían puesto en contacto con la embajada estadounidense, la cual habría rectificado su decisión: “Al parecer un error referente a su visado provocó ayer este lamentable incidente “, eran las palabras que le hacían llegar a Kiko Hernández.