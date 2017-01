Isabel Pantoja impone la ley del silencio en Chile

Cuando falta poco más de un mes para el desembarco de Isabel Pantoja en Latinoamérica, las exigencias impuestas por la cantante han puesto a trabajar a destajo a los productores que quieren contar con su show a toda costa.

El primero de los conciertos será el próximo 22 de febrero en el festival de Viña del Mar. Ese día, en el marco del prestigioso certamen, Isabel Pantoja romperá su aislamiento impuesto por su paso por prisión y pisará el escenario extranjero por primera vez desde que fue condenada por blanqueo de capitales.

Un documento compuesto de trece folios resume las exigencias de Pantoja para que su debut esté a la altura de la ambiciosa imagen que la artista quiere proyectar. Habrá 83 músicos con ella sobre el escenario, un récord al que solo se aproximó Sting en el 2011 actuando junto a 50 músicos.

Esa, y otras condiciones técnicas traen desbordados a los responsables del festival que quieren satisfacer las peticiones de “la artista más compleja” -así la define ya la prensa chilena- que jamás han tenido.

Pero no acaban ahí las imposiciones de la intérprete de “Marinero de luces”. Isabel Pantoja ha exigido que se elimine la cláusula que tienen todos los artistas del festival según la cual se comprometen a dar como mínimo una rueda de prensa previa a la actuación para promocionar el acontecimiento. Isabel impone silencio. No quiere ningún tipo de comunicación con la prensa y no dará ni rueda de prensa ni mucho menos entrevistas.

La organización de Viña del Mar, según hemos podido saber, aún intenta convencer a la artista para que no sea así, pero de momento no hay nada que haga pensar que vaya cambiar de opinión. La posibilidad de que alguien pueda hacer alguna pregunta que incomode a Pantoja, especialmente las relacionadas con su paso por prisión, es una puerta que no va a dejarse abierta.