Isabel Gemio reacciona a las palabras de Nilo Manrique

Tras más de 20 años en España, Nilo Manrique, ex marido de Isabel Gemio, anunciaba el pasado jueves que regresaba a su Cuba natal sin billete de vuelta. “Allí también tengo familia”, explicó en el programa Sálvame, en donde hizo alusión a su difícil situación económica, “ya no puedo mantenerme, se lo dije a mis hijos, pero no me han contestado y me han bloqueado por Whatsapp”, confesó Nilo, que subsiste con una pensión de 390 euros con la que no le llega para pagar el piso donde vive.

Ante estas declaraciones hemos contactado con quien fuera su mujer, Isabel Gemio, que se ha mostrado contundente en su respuesta. La periodista tiene claro que “lo que me importa por encima de todo, son mis hijos”. Y, si bien afirma que está agradecida por la preocupación de los medios, reiteró en que prefiere no ser el centro de noticias. “Siempre me he mantenido al margen de estos temas, porque cuando das pie, la otra parte responde y se alimenta una polémica en la que no quiero entrar”.

Parece que el cubano no comparte la misma idea. Si bien durante el programa de Telecinco aseveró que se siente arrepentido por la guerra mediática que ha mantenido con Gemio a lo largo de los últimos años, no ha dudado en volver a los platós una última vez.

“Le pido disculpas a Isabel, porque yo por mis hijos me revuelto por el piso”, aseguró. Unos hijos que, según dijo, no quieren tener contacto con él. Un hecho que ha sido precisamente la gota que ha colmado el vaso de Manrique, quien, tras romper con su última novia hace unos meses y no poder ni pagar la casa en la que vive ha llegado a la conclusión de que ya “no le ata” nada a España y que es hora de regresar a Cuba.