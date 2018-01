Justo el día que Jaime Cantizano se estrenaba, Isabel Gemio asistió a Onda Cero para hablar cómo había sido la rivalidad con la SER durante los años que estuvo al frente de su programa. Y de paso, confesra que no había escuchado el estreno del jerezano: “No tengo ninguna curiosidad. No sería objetiva. Y no quiero tener que contestar a esa pregunta. Ninguna de las dos convencerá. Unos dirían que estoy haciendo la pelota, o que estoy hablando así de un compañero… Qué importa lo que yo opine, son los oyentes los que deben decidir”.