Isabel Pantoja perdona a Chabelita

Isa Pantoja todavía no conoce a su nueva sobrina, Carlota, por ello su hermano ha querido lanzarle una indirecta a través de un mensaje en Instagram Stories: “A veces una llamada es suficiente” escribió, aunque el DJ afirma que la frase no va por nadie en concreto. En cualquier caso, Chabelita no ha acudido al hospital para visitar a Irene Rosales ni conocer a su sobrina, pero sí ha mandado un ramo de flores.