Chabelita Pantoja quiere ser como María José Campanario

Isa Pantoja es un nombre que no cesa de estar unido a a la actualidad más rabiosa. La hija de Isabel Pantoja no tiene pensado dejar de sorprendernos, al menos por el momento. Tras protagonizar un ‘Deluxe’ incendiario respondiendo a todas las cuestiones polémicas que rodean a su familia, la peruana ha mostrado su lado más personal a través de un vídeo en su canal ‘MTMAD’, donde ha revelado un secreto sobre su futuro que no podíamos haber imaginado nunca: quiere ser dentista.

Hasta ahora parecía que las aspiraciones profesionales de Isa iban por la moda y sus derroteros, sobre todo después de ‘Sissy’, la firma textil que tenía junto a su madre. La misma de la que fue expulsada por los socios de la cantante, algo que Isa no perdona. Esta desagradable noticia parece haber minado la ilusión de Chabelita por dedicarse al sector fashion y, en cambio, ha puesto su punto de mira en el área de la odontología, al más puro estilo María José Campanario. Y no, no hemos podido evitar la tentación de imaginarlas trabajando juntas en una clínica.

Alberto Isla también habla de sus planes más inmediatos, entre los que destaca titularse como Técnico en Emergencias Sanitarias. La pareja ha decidido que el mundo de la salud es lo suyo. En el caso de Alberto le viene en los genes: “Toda mi familia se dedica al mundo de la sanidad. A mí es algo que siempre me ha gustado y por eso ahora estoy cursando este grado”, reconoce.

En el mismo vídeo, Isa Pantoja confiesa que, aunque antaño dijese que quería tener 4 hijos, ahora solo contempla darle un hermano al pequeño Albertito. Lo de tener familia numerosa tendrá que esperar. Así son las aspiraciones de una Isa Pantoja ambiciosa y “con metas en la vida”, tal y como ella misma confiesa.