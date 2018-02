Isa Pantoja: “No voy a permitir que me dejen como la niñata fría y distante”

“Yo he sentido que a mí no me han tratado igual que a mi hermano. Yo me he ido alejando de ellos y luego fue cuando me quedé embarazada”. “Yo no me he sentido igual”. “Han habido frases y gestos que a mí me han hecho sentor incómoda”. “Yo quería tener una vida de una chica normal adolescente y por eso me consideraron rebelde”.