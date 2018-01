Isa Pantoja: “Mi madre lleva una vida triste”

“El 31 quería ir porque estaba mi hermano y en Navidad no estaba, y para mí es incómodo ir en Navidad y estar sentada en la mesa con mi tío y mi abuela, hablando sólo con mi madre”. “Para mí es normal que mi tío y mi abuela no me miren a la cara”. “No me saludan cuando voy y no pasa nada. Ellos tienen sus razones”.