Isa Pantoja cuenta que ha sido agredida por unas fans de su madre

Isa Pantoja ha aprovechado su reality de MtMad, ‘Soy como soy’, para relatar un sorprendente hecho que le ocurrió hace unos días.

parece que las últimas apariciones de la hija de Isabel Pantoja hablando de su familia no están sentando demasiado bien a algunas fans de la tonadillera.

Isa Pantoja ha relatado cómo fue agredida por una admiradora de su madre. Según Isa, el motivo es que le pidieron una foto y ella dijo que se la haría más tarde y no en ese momento: “No sabéis hasta donde llega la gente”. “Yo estaba con unos amigos míos, yo era la única chica, y solo conocía a dos de ellos (…) De golpe, se me acercan dos chicas y un chico. Bueno, ellas ya eran un poco mayorcitas. De repente, me dan en el hombro por detrás, pero así, fuerte. Y me dicen: ‘Oye, tú eres Chabelita, que soy súper fan de tu madre (…)”. Yo me quería ir a mi casa (…). Me preguntaron si se podían hacer una foto conmigo y les dije que sí, que en un rato”. “Cuando me iba a ir, me agarró del pelo una de las chicas y me tira así, fuerte. Me bloqueé y lo único que hice fue empujarla para que me soltara, porque yo soy cero peleona (…). La chica salió corriendo y mis amigos fueron tras ella y la pillaron”.

Isa ha contado por qué decidió no denunciar. Al parecer, las chicas estaban bebidas y la hija de Isabel Pantoja consideró que se habría formado demasiado revuelo mediático, así que decidió olvidarse del asunto

“La gente piensa que por ser famoso tienes que poner buena cara siempre y no siempre es así, somos humanos y tenemos nuestras fases, nuestros momentos”, ha concluido Isa.