Isa Pantoja y Alejadro Albalá, ¿punto y final?

La historia de Isa Pantoja y Alejandro Albalá parece no acabar nunca. Desde que comenzara su relación sentimental los altercados protagonizados por la pareja no han cesado en ningún instante y el amor y el odio han sido los verdaderos protagonistas del relato. Cuando parecía que estaban establecidos y centrados en su noviazgo, un nuevo episodio ha explotado de nuevo en su inefable historia de amor. Si bien es cierto que en muchas ocasiones las redes sociales han sido partícipes de sus altercados, el último de ellos ha tenido lugar en la intimidad de su hogar. Según han podido afirmar vecinos de la zona, la joven pareja protagonizó un desagradable encuentro por el que tuvo que ser necesaria la intervención policial.

Según reveló Kiko Hernández en ‘Sálvame’, durante la madrugada del pasado sábado en su casa de La Moraleja, una vivienda ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital madrileña, la pareja tuvo una fuerte discusión de la que fueron testigos los vecinos de la zona. De hecho, estos mismos fueron los encargados de llamar a la policía presos de la estupefacción que les suponía escuchar los gritos de dicha polémica doméstica. Esta llamada telefónica se tradujo en que dos policías se personaron en el domicilio para calamar a los jóvenes y evitar que pudiera desembocar en algo mayor.

Sin embargo, parece ser que no es un hecho aislado. Según ha dado conocer el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, los vecinos están “cansados” de sus altercados, así como de las fiestas y la suciedad que generan.

En cualquier caso, lo cierto es que este matrimonio no parece estar muy estabilizado. Su noviazgo -con numerosos y continuados rumores de ruptura- derivó en una boda secreta en México de la que poco más tarde los dos se arrepentían y luchaban por un divorcio complicado debido a las leyes mexicanas y al régimen de gananciales que aceptaron con su firma. Durante su tiempo separados, Isa mantuvo una relación con Fausto Cabrera -hermano de Techi, ex pareja de su hermano y mujer del padre de su hijo- con quien no llevó una vida muy ordenada. Poco tiempo después, Isa se volvió a reconciliar con Alejandro y ambos paseaban su amor como si fuera la primera vez que estaban juntos, de hecho, iniciaron la convivencia en la citada casa de La Moraleja donde el sábado ocurrió el altercado. ¿Cuál será el siguiente episodio? Los allegados del matrimonio han confesado que esta ha sido una de las mayores discusiones que han tenido ¿Será este el punto y final de la pareja?