Un mes después de dar a la luz a su segunda hija, Irene Rosales compartió en sus redes sociales una de las fotografías más valientes y sensuales de la historia de su Instagram, en la que aparece desnuda, tumbada boca abajo en una cama y tapada estratégicamente con una colcha blanca.

Los ‘Me gusta’ y los comentarios no tardaron en llenar la publicación de la mujer de Kiko Rivera y, como suele pasar siempre que se juntan redes sociales, no faltaron las personas que aprovecharon para criticar a Irene. Si bien siempre opta por hacer oídos sordos, en esta ocasión el nivel de paciencia de la sevillana llegó al límite contestó a una de las usuarias.

Si bien esta persona anónima borró poco después el comentario, por lo que no podemos saber qué dijo a Irene, sí que tenemos la contestación, por lo que se puede saber por dónde iban los tiros. “Primero, ¿por qué llamas a alguien gitano como si fuese malo? Segundo, no he pedido opinión a nadie; tercero, ¿no es lo suficientemente divertida tu vida como para tener que interesarte o, mejor dicho, preocuparte por la mía?”.

La respuesta de la nuera de Isabel Pantoja no fue la única que empezó a acompañar la imagen. Sus admiradoras demostraron ser un gran apoyo y no dudaron en escribirle menajes como “haz oídos sordos”, “hablan desde la envidia”.

Como le pasa a muchos personajes conocidos, Irene Rosales también tiene que aguantar los comentarios de los haters. Su marido, Kiko Rivera, también ha tenido que vivir una situación similar tras su última publicación, en la que aparece posando sin camiseta frente al espejo, presumiendo de su evidente cambio físico. Sin embargo, al contrario que su mujer, el hijo de la Pantoja ha decidido no contestar a los que le critican y es que con los años ha aprendido a que hay que ignorar todo lo que no aporte.