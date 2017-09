Imanol Arias: “Lo he vendido todo para empezar de cero”

Imanol Arias no pasa por un buen momento, al menos en términos económicos. El actor se encuentra en Argentina, donde ha presentado su último trabajo “Retiro Voluntario”, un filme en el que comparte cartel con Darío Grandinetti, actual pareja de su ex, Pastora Vega.

A sus 61 años, el intérprete vive un momento agridulce. Acaba de reconciliarse con Irene Meritxell, lo que le ha devuelto la sonrisa, pero la sombra de Hacienda se cierne sobre él. Lejos del foco mediático al que está acostumbrado en España, Arias se ha sincerado con el diario bonaerense “La Nación” y ha hablado, sin reparos, de sus problemas con el fisco.

Tras aparecer en los papeles de Panamá, el artista ha confesado que se encuentra en la quiebra. “Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero”– ha reconocido.

Imanol ha vendido todo para poder hacer frente a la difícil situación y no eludir sus responsabilidades. A pesar de que no es el mejor momento para el mercado inmobiliario, se ha tenido que deshacer de sus propiedades y despedir a los cuatro empleados que trabajaban junto a él. Esto es lo que le ha permitido hacer frente a los pagos.

Aunque mantiene que no era consciente de la situación, sí admite su responsabilidad y piensa devolver hasta el último centavo. “En España no puedo hablar de esto. No debo, ni quiero, entrar en conflictos en mi país” – asegura al rotativo.