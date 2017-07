Iker Casillas y Sara Carbonero afrontan juntos unos de sus días más decisivos

Iker Casillas y Sara Carbonero están a punto de tomar una decisión que puede que cambie el rumbo de sus vidas y su futuro más inmediato. Fue hace dos años cuando el portero se mudó a Portugal para ponerse al frente de la portería del Oporto FC. En un principio, el de Móstoles firmó por dos años con el equipo portugués, con la posibilidad de una tercera si jugaba más de 30 partidos oficiales. Finalmente ha disputado 43, pero eso no ha impedido que desde hace un par de semanas la posibilidad de que el portero cambie de equipo está cobrando fuerza.

Eso supondría que toda la familia Casillas Carbonero pusiesen rumbo a nuevo destino, después de una idílica y tranquila vida en la ciudad lusa de la que han disfrutado y aprovechado al máximo.

Ante la posibilidad de no renovar con el Oporto y ponerse los guantes con un nuevo equipo, hay quien dice que Casillas se ha mostrado tajante ante la posibilidad de volver a jugar en la Liga española. Equipos como la Real Sociedad, el Málaga, el Sevilla o Las Palmas se han interesado por su persona, pero no entra en sus planes, al igual que tampoco jugar en Qatar. Recientemente le llegó una propuesta del fútbol chino. La oferta de la Super Liga era muy buena en lo económico, pero parece que ha sido su mujer la que no ha querido mudarse al continente asiático. En estos momentos, una de las propuestas más convincente quizá sea jugar para el Liverpool. A su mujer y a sus hijos, Martín y Lucas, la idea de vivir en Inglaterra por un tiempo no les disgustaría. Aunque también Turquía sonaría con fuerza entre las propuestas más deseadas por el exmadridista.

Hoy mismo oficialmente se termina el contrato de Iker con el Oporto. Ahora habrá que esperar que decisión toma y si el país vecino va a seguir siendo su segundo hogar.

Después de disfrutar unos días en el Algarve, ahora el matrimonio está de vacaciones en Menorca, junto a la gran amiga de la presentadora deportiva Isabel Jiménez y su marido, Álex de la Cruz.