Iker Casillas y Sara Carbonero se ‘pican’ por su pasado en las redes

Se llevan muy bien y siempre demuestran estar de lo más unidos, defendiendo su amor siempre que tienen ocasión, pero como todas las parejas también tienen sus momentos de roce. Iker Casillas y Sara Carbonero han protagonizado un divertido pique en las redes sociales que no ha pasado inadvertido.

Todo empezó cuando el portero madrileño publicaba en su cuenta de Instagram su “primera sesión de fotos fuera del mundo del fútbol”, una colección de instantáneas en las que un jovencísimo Iker posa incluso con un ternerito. “Hace mucho, mucho, pero que mucho tiempo hubo un día que posé de esta manera. Corría el mes de febrero del año 2000. ¿Os hace daño a la vista o por el contrario os agrada?”, se atreve a preguntar, quizás sin esperarse la oleada de comentarios que recibió.

Mientras que su mujer prefería no decir nada, “mejor no te respondo”, Gerard Piqué criticaba su atuendo, “los zapatos son delito…”, a lo que Iker le respondía “¡Era la moda de la época! Por cierto, renovación no merecida”, haciendo referencia a la nueva renovación del novio de Shakira por el Barça hasta 2022.

Lejos de quedarse contenta con su no respuesta, Carbonero decidía horas después copiarle y publicar una instantánea del año 1998, cuando tenía 14 años. “Entonces, ¿os agrada la foto o no?”, se preguntaba la periodista, “por entonces ya estaba esperando encontrarme con un chico guapo y un ternero, sentido del humor ante todo. ¿Qué no me atrevía a subirla?”. Poco después, Iker le respondía un rotundo “copiota”.