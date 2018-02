Haters, la peor pesadilla de los famosos

Las redes sociales se han convertido en un gran aliado de los famosos, pero también en una de sus grandes preocupaciones. Si bien es cierto que aplicaciones como Instagram, Twitter y Facebook les permite estar mucho más cerca de sus fans y tener un contacto mucho más directo con ello, no hay que olvidar que en muchas ocasiones se convierte en un arma de doble filo con la que algunos usuarios, escudándose en el anonimato, lanza crueles ataques.

Una de las famosas que más ataques ha recibido ha sido Laura Escanes. La mujer de Risto Mejide ha recibido mensajes desagradables en más de una ocasión, la última de ellas el pasado enero. La modelo compartió una fotografía tumbada en la cama y con la espalda al descubierto y una seguidora anónima le acusó de tener lorzas. La respuesta de la joven no se hizo esperar: “De verdad, cielo, fíjate en otras cosas y no te obsesiones con el cuerpo de las mujeres u hombres que ves por la calle o en fotos. Cada cuerpo es un mundo. Lorzas, dice. Yo digo mala educación. Y como dice Risto Mejide lo mío se podría cambiar en un gimnasio (si quisiera y me viera mal de salud), lo tuyo me temo que no”.

Poco después de comenzar su andadura en ‘Operación Triunfo’, Mónica Naranjo comenzó a recibir muchas críticas. La cantante, que es muy natural, contestó con una contundente imagen del videoclip de una de sus canciones más populares, ‘Amor y lujo’, en el que aparece sentada en un váter. “Muy feliz por la acogida que está teniendo esta edición de OT. Hoy quiero enviar un saludo a mis haters favoritos mientras realizo una tarea pensando en ellos”, escribió junto a una imagen llena de ironía.

Por desgracia, también sabe mucho de haters Carlota Corredera. Si bien está “acostumbrada” a recibir malos comentarios sobre sus looks, el pasado agosto se hartó y acudió a ‘Sálvame’ con una camiseta con un mensaje muy claro. “A mi normalmente me gusta mucho llevar camisetas con mensaje. Hoy llevo una que se llama ‘extraordinaria personalidad’. Y como a la gente le encanta criticar y comentar mis camisetas, para vosotros”, manifestó acompañando de un beso lanzado al aire.

También fui muy claro con sus intenciones Alejandro Sanz. El pasado 22 de enero, el cantante decidió cerrar su cuenta de Twitter harto de comentarios desagradables. Si bien este cierre duró poco, el mensaje con el que dijo adiós fue muy misterioso. “Creo que voy a estar un poco ausente en Twitter por un tiempo… o para siempre… no sé… no me gustan los algoritmos que se aplican sobre ti y sobre mí. A mí lo que me importa es estar cerca de lo que sentimos Y creo que no lo consigo en el canto del colibrí”.