Habla por primera vez la mujer de Gustavo González

Habíamos oído hablar a los tres implicados de la historia Gustavo González, María Lapiedra y Mark Hamilton. Pero había una cuarta persona, protagonista sin querer, que se ha mantenido en silencio durante todo este tiempo que ha durado el escándalo de la vida sentimental del paparazzi: la mujer de Gustavo González.

Lo poco que sabíamos de ella o de su sentir, lo sabíamos por la escasa información que proporcionaba el mismo Gustavo. Por él nos quedaba claro que para su mujer todo había resultado una decepción y que se sentía, como es lógico, muy dolida.

Pero parece que Toñi, que así es como se llama la aún mujer de Gustavo González, ha llegado al límite. Harta de que el colaborador de ‘Sálvame’ exponga a cada minuto su historia, y por consiguiente, sitúe a ella y a sus hijos en primera línea de atención, ha decidido romper su silencio.

Otro de los motivos de esta decisión se ha debido a que durante días se ha especulado con la idea (vertida por el propio Gustavo González) de que Toñi decidiera hablar en un plató de televisión o en una revista, algo por lo que Gustavo se estaría sintiendo presionado.

La abogada de Toñi han enviado un comunicado al programa ‘Sálvame’ a través de Belén Esteban. En él, Toñi deja claro que no piensa conceder una entrevista a ningún miedo.

“En relación con las informaciones vertidas en el programa ‘Sálvame’ sobre las intenciones de Doña Antonia Guijarro de acudir all programa para ser entrevistada en relación a su situación personal con su esposo Don Gustavo González, me veo en la obligación de manifestar lo siguiente: que dicha información es incierta y sin fundamento alguno, puesto que ni mi cliente ni yo misma hemos hecho manifestación alguna relacionada con la posibilidad de conceder ninguna entrevista. Que en la actualidad, ambos se encuentran inmersos en un proceso de divorcio, encontrándose en una fase delicada en la que está implicado toda la familia. Que tanto Doña Antonia Guijarro como su familia, a consecuencia de las contínuas apariciones televisivas de Don Gustavo González haciendo pública su relación extramatrimonia, y dando abundantes detalles sobre la misma, están sometidos a una gran exposición mediática que pueden causar daños difícilmente reparables. Por ello les solicito en nombre de Doña ANtonia Guijarro que pongan fin a especulaciones contrarias a sus deseos, que no es otro que la de preservar su intimidad y la de su familia”.