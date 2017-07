Enrique Iglesias habla a ‘sus verdaderos fans’ tras su polémico concierto

Enrique Iglesias nunca pudo imaginar que un concierto tan especial ofrecido en España, como el de Santander, le iba a traer tantos problemas.

Tras su finalización sin una despedida, su corta duración y un sonido de voz que muchos criticaron, la indignación de los asistentes se hizo notar con gritos de ‘Fuera, fuera’ y peticiones de que les devolvieran el dinero de las entradas.

Al día siguiente, Enrique Iglesias se limitó a dar las gracias a Santander, haciendo oídos sordos a la polémica.

No hizo lo mismo su hermana Tamara, que no dudó en criticar a Miguel Ángel Revilla por no defender a su hermano cuando, según ella, este había promocionado su ciudad como nadie.

Ahora ha sido el propio Enrique Iglesias el que se ha pronunciado, y lo ha hecho en su cuenta de Instagram. El cantante ha publicado un vídeo acompañado de una frase en la que, de forma sutil, deja claro lo que opina de aquellos que le han criticado.

El vídeo muestra imágenes de la ciudad de Santander y de momentos del concierto donde se ve a fans entregados con él y donde el propio Enrique se muestra atento con ellos. Enrique Iglesias muestra pruebas de que él vivió el concierto como un éxito total y vuelve a querer demostrar que la promoción que hace de la ciudad llega a millones de personas. Para rematar, el cantante escribe: “gracias de nuevo Santander! To all my real fans I love you!!!!”.

¿A qué se refiere con ‘real fans’ (verdaderos fans)? Está claro que el cantante no considera a los que le han criticado, verdaderos fans.