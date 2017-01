Habla el tatuador de Kiko Rivera: ‘Echa mucho de menos a su padre’

Nos sorprendió la semana pasada con una fotografía en su cuenta de Instagram. Kiko Rivera mostraba sin tapujos su último tatuaje, uno de los más especiales que se ha hecho hasta ahora. En su brazo izquierdo aparece un grabado de su padre, Paquirri, portando a un Kiko con tan sólo unos meses de vida. Debajo del tatuaje puede leerse “Tu alma vive en mí”.

Diego Fernández Castillo, de Tattoo DyL en Sevilla, ha sido el encargado de marcar a fuego este recuerdo del DJ, y nos ha contado cómo ha surgido hacérselo y algunos de sus secretos.

“A Kiko le gustan demasiado los tatuajes y por eso se los hace tan grandes. No me trajo ninguna foto al estudio. Él había colgado varias fotos en Instagram y a mí me gustó esta. Yo elegí la foto y le comenté que era la que me parecía mejor y él dijo que bien”, nos comenta.

“Mientras le hacía el tatuaje, hablamos más de mi padre, que también ha fallecido, que de Paquirrín. Él era muy pequeño cuando perdió al suyo y no tiene recuerdos propios. Desde luego sí que dijo que le echaba mucho de menos. Cariño a su padre le tiene mucho”, reconocía Diego.

Sobre si se tatuará algo sobre Isabel Pantoja, Fernández aseguraba: “Sitio le queda para tatuarse algo de su madre, pero por ahora no me ha dicho que vaya a hacerlo. Ahora debe recuperarse, que según parece le ha dado un ataque de gota”.

Diego ha sido su tatuador de confianza, en el que ha confiado para los más importantes: “De su hijo ya lleva algunos tatuajes en el brazo, como por ejemplo R2, refiriéndose a él y al niño”.