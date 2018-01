¿Ha traicionado Victor Janeiro a su mujer con Lydia Lozano?

Si el 2017 terminó agitado para los Janeiro el 2018 parece no haber empezado mejor. Por suerte para María José y Jesulín, esta vez no son ellos los protagonistas del enfrentamiento entre la familia y Sálvame.

Parece ser que durante la cena de fin de año en un restaurante, el local había elegido Telecinco para ver las campanadas, hecho que no gustó nada a Beatriz Trapote, que habría pedido que cambiasen la cadena porque los encargados de acompañar a los españoles durante las uvas elegidos por Sálvame no eran más que sinvergüenzas.

Este comentario encedió la chispa en el plató de Jorge Javier, y entre la rabia y la indignación de Mila Ximénez y Kiko Hernández, al ex gran hermano se le escapó una de sus bombas. Tras enterarse del desafortunado comentario, Lydia aseguró que le llamaba mucho la atención que hubieran dicho eso ya que Víctor era íntimo amigo de Gustavo, a lo que Kiko no dudó en responder con la mordacidad que le caracteriza, recordándole que el estuvo en la boda del matrimonio.

Lozano no lo negaba, pero seguía sorprendida, a lo que Hernández no pudo evitar decir que no entendía por qué si el mismo día de fin de año él vio cómo Víctor Janeiro mandaba mensajes a su compañera. Esta ‘bomba’ revolucionó el programa, ya que a todos los colaboradores les sorprendía enormemente que a la vez que Beatriz Trapote les llamaba sinvergüenzas, Víctor mantuviera contacto con Lydia. La del baile chuminero aclaró que los mensajes no eran para ella, sino que llegaban a un grupo que compartía con el matrimonio dado que tienen un grupo de amigos en común.