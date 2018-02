Belén Esteban, María Patiño, Terelu Campos, Lydia Lozano, Mila Ximénez… Cada vez son más los compañeros de Gustavo González en ‘Sálvame’ que han perdido la confianza en él y han levantado una barrera, poniendo espacio entre ellos y el paparazzi. Ninguno de los colaboradores del programa entiende las acusaciones de Gustavo, que aseguró que estaban atacando su dignidad al hacer públicas las relaciones con sus supuestas amantes.

La tarde del martes fue una de las más convulsas para el fotógrafo y es que fueron tres quienes mostraron su desconfianza. Sin duda, la decisión de María Patiño fue una de las que más dolieron a González, pues se conocen desde hace años y han vivido juntos mil y una aventuras. A pesar del tiempo que han compartido, la periodista no tuvo reparo en admitir que, si bien hay facetas de su vida que le “parece una persona excepcional”, tiene un problema, “no distingue la verdad de la mentira” y ella ha perdido “la confianza en Gustavo González”.

La tensión ha subido mucho entre Gustavo y Belén desde que ella se enterase que va diciendo cosas por la espalda. “Te has pasado”, se quejaba la de Paracuellos, que sin entrar en detalles ha añadido: “Te has pasado mucho conmigo porque mi padre es el hombre al que más he querido yo en mi vida”. Fuera lo que fuera que el novio de María Lapiedra dijera, la decisión de Belén ha sido firme. “Para mí has acabado, como me llamo Belén Esteban. No quiero saber nada de ti. Lo que pienso de ti te lo he dicho”.

Tampoco está en su mejor momento la relación del fotógrafo con Terelu Campos, que se enfadó cuando este desmintió una información sobre una relación paralela; y con Gema López, a quien le es “muy complicado seguir trabajando y hablar de los sentimientos de una persona que es mi amigo”.