Gustavo González, muy molesto por una filtración de Kiko Hernández

Como un jarro de agua fría. Así le ha caído a Gustavo González la filtración de su posible boda con María Lapiedra el próximo mes de septiembre. Un bombazo soltado por Kiko Hernández en ‘Sálvame’ tras conversar con la actriz porno y tres azafatas, que le ha dejado “con la boca abierta”. El colaborador daba más detalles sobre esta charla: “Estábamos hablando sobre las relaciones personales y cómo les iba a todos. Yo le he dicho a María que me caía muy bien, que es como un libro abierto. Tras eso me ha soltado la primera bomba: no le caigo bien a Gustavo”. No parecía estar demasiado preocupado por ello: “Esto es recíproco. Después nos ha dicho a los que estábamos allí que están esperando el divorcio con Mark y que en cuanto lo tengan ¡se casan!”.

¿Se trata de una venganza por parte de Kiko? Sea como fuere, la noticia dejó perplejos a todos los colaboradores, en especial a Gustavo, que se mostró estupefacto, muy molesto y dijo que él “nunca había hablado con María de boda” y que para casarse “debería haber antes con mucha gente”, confesó. Lapiedra ha matizado la noticia de Hernández. Es cierto que su deseo es estar divorciada del arquitecto muy pronto y que sus deseos eran los de convertirse en esposa de Gustavo, pero quiso dejar claro que sus palabras las había pronunciado en un ambiente distendido. También es verdad que su mes favorito para casarse era septiembre, pero de ahí a que hubiese boda hay un trecho.

Gustavo González no se lo tomó nada bien y reconoció a Carlota Corredera estar “cansado” de la situación, poco antes de arremeter contra el resto de los colaboradores: “¡Y luego me decís vosotros que no pienso en mi familia! ¡Dejadme en paz!”. Sin embargo, el asunto se iba a enredar más cuando ‘Sálvame’ filtró un chat de WhatsApp de María Lapiedra con su todavía marido: “Mark me ha dicho que si me caso las niñas no van a la boda y yo le he dicho que no me caso”, sentenciaba la actriz.

Lo que parecía otra grieta y obstáculo más en el amor de Gustavo y la intérprete se ha traducido en una cena de reconciliación posterior para limar asperezas, compartida por ambos en Instagram. ¿Se darán el ‘sí, quiero’ pronto? Lo que parece seguro es que a esta historia le quedan todavía muchos capítulos.