Continuando con la tónica de las autoentrevistas, la pasada tarde le tocó el turno a Gustavo González, sin duda el colaborador de ‘Sálvame’ qué más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos por su historia con María Lapiedra. Sin embargo, la confesión del fotógrafo con la que consiguió poner la piel de gallina a más de uno, no tenía nada que ver con su relación con la rubia.

Gustavo empezó confesando que tres de las mujeres que más le han marcado a lo largo de su vida comparten nombre, María. Se trata de su primera novia, con la que todavía mantiene una buena relación; de la actriz, sobre quien no sabe cómo será su futuro juntos y de su abuela, de quien guarda el peor recuerdo.

chando la vista atrás, González ha reconocido que esta mujer le “hizo mucho daño” y que ha llegado a la conclusión de que “era una enferma”, pues desde muy pequeño le “hizo la vida imposible”. “Siendo un bebé, esto no lo recuerdo, me ató a una trona y estuvo a punto de prenderle fuego, menos mal que llegó mi madre… Y en otra ocasión me encerró, de eso sí me acuerdo, en una despensa a oscuras, yo tendría cuatro o cinco años, y me marcó porque estuve horas y horas encerrado, me cansé de llorar y perdí el miedo. La experiencia me hizo fuerte”, confesó.

Unas duras experiencias que no terminaron con el comienzo de la adolescencia, pues con 12 años “hubo una agresión y es cuando tomé la decisión de no hablar más con ella. Y así fue hasta que falleció”.

El colaborador pasó también revista a otros miembros de su familia, como a sus ocho hermanos. Recordó a su hermano José, el tercero, fallecido hace un año, y también a otros tres que no estuvieron a su lado durante el tiempo que duró la enfermedad que se lo llevó, lo que le hizo tomar otra dura decisión, no volver a hablarles. “No estuvieron ni en la enfermedad ni en la agonía, ni en la muerte. Es una cosa muy dura y lo he hecho público porque se lo debía a mi hermano José”.

Tampoco tuvo reparos en hablar sobre María Lapiedra. Si bien ha declarado el amor que siente por ella en más de una ocasión, confesó que tienen cosas por resolver y que si estas no se solucionan como él espera “la vida sigue”. Sin cerrar puertas a nada, contó también que no le importaría aumentar la familia, “si hay ocasión no me importaría ser padre otra vez”.