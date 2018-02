“Quiero cambiar mi imagen, pero también mi actitud”. Con esa tajante idea y “fundamentalmente obligado por María Lapiedra”, Gustavo González ha decidido participar en ‘Cámbiame’ para darle un giro “necesario” a su imagen. El expaparazzi estuvo presente cuando hace dos semanas la ex intérprete transformó su imagen y ahora se han intercambiado los papeles. María lo tiene claro: “Creo que tiene que cambiar todas las facetas de su vida. Yo ya me cambié y ahora le toca a él”.

A sus 52 años, Gustavo nunca se ha preocupado por su aspecto, pero los últimos acontecimientos le han puesto en el foco mediático y cree que “hay una imagen negativa sobre mí” hasta el punto de que no se reconoce. El tertuliano de ‘Sálvame’ ha pasado por el taller de los estilistas Moncho y Cristina Rodríguez y se ha confesado de lo lindo: “Lo que está pasando conmigo en la última semana es terrible e injusto. Ha repercutido en mi físico. Por dormir poco y sufrir mucho me han salido en los últimos meses más canas, ojeras y arrugas que en los últimos años”, desvela.

El espinado asunto de sus amantes, mientras estaba casado, le ha puesto en el disparadero y son varias las mujeres que aseguran haber tenido una aventura sentimental con Gustavo González. Él sentencia así: “No me siento culpable. Puede que haya un interés sociológico en mi vida, pero lo que hay es un punto o dos de audiencia y eso ha dado pie a que se escudriñe en mi vida hasta límites indecentes. No hay por qué abrir esa puerta de intimidad. He estado con pocas mujeres en mi vida, no con 21.000 como dice Belén Esteban y hay muchas que mienten”, confiesa.

María Lapiedra estaba esperando ansiosa el cambio en el plató y Carlota Corredera le ha preguntado cómo está llevando la aparición de amantes en la vida de su chico: “Un poco mal porque que se quieran subir todas al carro… Pero Gustavo va a demandar. Además de que no se puede comparar una noche con ocho años de amor como el nuestro. Solo una de las mujeres es verdad de todas las que han salido. Gustavo me ha contado toda la verdad, hace años y yo le creo, así que estoy tranquila”. Además, celebra el cambio de actitud del paparazzi: “Con la de hostias que nos han dado, ya es hora de que cambie su actitud y se ponga firme. Él dice que está harto”.

Cristina Rodríguez, quizá buscando inspiración, le ha preguntado qué aspectos no le gustan de sí mismo: “Soy muy ancho de caderas, tengo barriguilla de no cuidarme. Soy paticorto”. Entonces, ¿por qué se enamoró María de él: “Yo le digo que cómo se ha podido fijar en mí si soy horroroso”. Una falta de autoestima en toda regla. La última pregunta antes de ver su nueva imagen estaba centrada (cómo no) en una posible boda con la catalana. ¿Pasarán por el altar en 2018?: “Yo estoy en un proceso complicado de divorcio y es momento de solucionar las cosas, pero todo se andará. Ambos estamos saliendo de una relación, yo tengo hijos mayores y no lo entenderían. Es todo muy precipitado, pero creo que María se quiere casar”.

Finalmente, Gustavo González ha aparecido en el plató con su nuevo aspecto, mucho más rejuvenecido. Bomber burdeos, camisa de cuadros, pantalones beige y unas gafas pasta que han dado mucho juego y que han dejado a Pelayo Díaz y Fiona Ferrer cariacontecidos. ¿Qué te parece el nuevo Gustavo?