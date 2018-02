Gloria Camila ha tenido que vivir en sus carnes la peor pesadilla de cualquier persona de su edad: que le roben el móvil. La hija de Ortega Cano ha sido la encargada de dar la voz de alarma a través de las redes sociales de su chico.

“Me han robado el móvil. No sé quién, pero en el momento que me lo han robado me he dado cuenta”, explica en el vídeo. “Ha desaparecido, he bloqueado todo, pero me he quedado sin móvil, sin nada… No tengo Instagram, ni WhatsApp ni teléfono. Voy a intentar comprarme uno nuevo. Cuando tenga mi Instagram de nuevo, que no me sé la contraseña, os aviso. Por favor, difundirlo”, pide.

Sin duda, tomo un drama para alguien que, como ella, tiene un gran número de seguidores y comparte gran parte de su día a día en la conocida red social donde, de momento, no hay ninguna publicación nueva desde hace cuatro días. No sabemos si bien no ha conseguido comprarse un terminal acorde a sus gustos o bien todavía no ha recuperado la cuenta, pero seguro que Gloria Camila está desenado retomar el contacto con su vida virtual.

Ante este percance, queda en las manos de Kiko Jiménez contar cuáles han sido sus planes para San Valentín y es que el robo ha llegado en una fecha muy señalada para la pareja, que está preparando un gran plan para celebrar su amor.