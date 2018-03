Gloria Camila y Raquel Mosquera se reencuentran tras casi 20 años sin verse

Siempre que Raquel Mosquera se entremezcla con algún miembro del clan Jurado el morbo está servido. Su enemistad con Rocío Carrasco sigue latente con el paso de los años y no tiene visos de mejorar. No obstante, la peluquera no tiene problemas con toda la familia y eso es algo que ha quedado claro en ‘Volverte a ver’, el programa de reencuentros de Telecinco, donde ha protagonizado una bonita reunión con Gloria Camila Ortega, colaboradora del espacio.

La peluquera se mostró muy cariñosa con la hija de Ortega Cano y no tuvo problema en reconocer su admiración por ella: “La admiro muchísimo. Es una chica maravillosa y la sigo por televisión”. Unas bonitas palabras que Gloria Camila agradeció dándole unos consejos para viajar a Honduras ya que Raquel Mosquera está a escasos días de emprender su aventura en ‘Supervivientes 2018’, donde aspira a hacerse con la victoria. La colombiana es una voz autorizada para hablar del concurso, pues logró permanecer en la isla hasta la recta final.

El momentazo de la noche lo sacó a la luz Raquel y dejó a Gloria Camila asombrada: “No sé si te acordarás, pero cuando Rocío Jurado y José Ortega Cano os presentaron en público a tu hermano y a ti, tú llevabas dos coletas y las gomas eran unas mariposas. Pues que sepas que esas te las compré yo”. “Pues no tenía ni idea, pero muchas gracias”, le contestó la hija del diestro. Por otro lado, Raquel confirmó su boda con Isi: “Me lo pidió hace mucho tiempo. Y sí, será por la Iglesia, pero queremos tomarnos nuestro tiempo”. Eso sí, deberá ser tras su paso por el reto más extremo al que se ha enfrentado hasta el momento.