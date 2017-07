Gloria Camilia y Kiko: el reencuentro de la pareja prometida

Faltan tan solo unas horas para que Gloria Camilia y Kiko se reencuentren en la gran final de ‘Superviventes’. La pareja se separó hace apenas un mes cuando la audiencia se decantó por Kiko expulsando, de esta manera, a la hija de Ortega Cano del concurso. Ubicado en la ‘casa del árbol’, Kiko se vio únicamente acompañado de su cabeza que le hizo sacar a la luz una faceta de poeta hasta la fecha desconocida. Tanto invocó a su pareja que el programa decidió cumplir sus súplicas y regalarle la visita de su amada novia. En una localización de ensueño y con las emociones a flor de piel, Kiko se armó de valor y decidió pedir matrimonio a la joven, eso sí, tras haber protagonizado una discusión cinco minutos antes.

Desde su llegada a España, Gloria Camila ha tenido que defender con uñas y dientes su relación el ex tronista ya que algún comportamiento de los amantes durante el programa ha sido, al menos, cuestionable. En cualquier caso, la hija de Rocío Jurado no ha cesado en ningún instante de proclamar su amor a los cuatro vientos y defender a su prometido hasta la final. Su trabajo no ha sido en balde, pero Kiko finalmente, no está entre los finalistas de la edición y será hoy cuando le vea por primera vez.

Durante estas semanas, Gloria Camila está aprovechando los días de verano para pasar tiempo con su familia en Murcia. En su red social, la joven ha estado colgado videos en los que se le puede ver junto con amigos disfrutando como lo haría cualquier chica de su edad. En su última publicación, la joven ha demostrado sus ganas para que llegue la noche de la final y pueda, tras mucho tiempo, volver a abrazar y besar a su prometido.

Una vez los dos aquí, tendrán que despejar la incógnita de si finalmente se producirá esa comentada boda. A pesar de que Ortega Cano siempre ha apoyado a su pequeña en todas sus decisiones, lo cierto es que esta noticia fue recibida por el ex torero como un hecho sin mucha importancia provocado por la emoción del momento y el lugar.