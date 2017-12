Aún quedan más de siete meses para una de las bodas más esperadas del 2018, la de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Si bien aún tienen mucho tiempo por delante, no es raro que la pareja ya esté inmersa en alguno de los detalles para que el día, que se prevé como uno de los más importantes de su vida, roce la perfección.

Además del futuro matrimonio, quien también está viviendo con mucha ilusión los meses previos al enlace es la hija del diestro, Gloria Camila. La joven, sin duda, tendrá un papel importante en la celebración y acaba de contar los últimos detalles. Sobre su vestido ha descartado una idea que se venía comentando en las últimas semanas, que ella misma se diseñaría la pieza. “No me he comprado el vestido ni nada. Puede ser que diga cómo quiero que sea, pero no me lo voy a diseñar, ni patronaje ni nada, ¡que yo aún estoy en principiante!”.

A su lado estará su hermano, José Fernando, quien según ha contado está mucho mejor de su enfermedad, “él está genial, le veo muy guapo y muy sonriente, feliz con su hija”. Mientras las cosas con su hermano están mejor, no así con su cuñada, Michu, con quien no tiene una buena relación: “Michu que me deje y me olvide un poco, que está siempre con Gloria en la boca y parece que no es protagonista si no es con Gloria. No la trago”, terminó por reconocer entre risas.

Y mientras que la presencia de Michu, por mucho que le pese a Gloria, es más que segura, quien no cree que acuda a la ceremonia es su hermana, Rocío Carrasco, “no creo, pero no lo sé”, explicó. Sin embargo, aún habrá que esperar al mes de julio para conocer si la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco decide aparcar sus desavenencias familiares y acompañar a Ortega Cano, el último gran amor de su madre, en un día para el recuerdo.