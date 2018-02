Gloria Camila desvela lo que va a retrasar su boda con Kiko Jiménez

Han pasado casi ocho meses desde que se comprometieron y, desde entonces, Gloria Camila y Kiko Jiménez han dejado su boda en pausa. La pasada tarde reaparecían juntos en la pasarela SIMOF, donde la hija de Ortega Cano volvió a ejercer de modelo para Aurora Gaviño bajo la atenta mirada de su chico que, móvil en mano, no perdió detalle.

Una vez terminado el desfile, Gloria atendió a los medios y contó cómo van sus planes de boda con el andaluz. “No me gustaría casarme este año. Aunque supiera cuando va a ser, no lo diría. Tengo 21 años, soy súper joven y ahora estoy estudiando y trabajando”, aseguraba. Una forma de pensar que también comparte Kiko, que tampoco “tiene prisa en casarse”.

Eso sí, todavía sigue diciendo que la pedida no podía haber sido en mejor momento y que estar prometidos no significa que el enlace tenga que ser inmediato. “En la isla me lo pidió porque era el momento justo, era guay. Pero eso no quiere decir que me vaya a casar ya, ya, ya. Que te pidan matrimonio en Honduras es muy bonito”, aseguraba.

Hasta que llegue el momento de vestirse de blanco Gloria Camila está centrada en unos planes mucho más inmediatos. “Estoy estudiando así que primero sacarme la carrera, y después con el trabajo de la tele estoy muy contenta. Esas son mis dos prioridades”.

Por otra parte, también ha respaldado las palabras de su tía Rosa Benito, que se mostraba indignada porque el museo de Rocío Jurado siga todavía paralizado a la espera de que Rocío Carrasco dé luz verde al proyecto. “Que es decisión de Rocío se sabe que depende de Rocío desde que nací. Yo llevo tiempo diciendo que ese museo se debe abrir y que no se abre por lo que no se abre”, decía Gloria sin entrar más en la polémica.