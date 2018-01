Genoveva Casanova pone tierra de por medio en plena guerra de los Alba

Lejos de mostrarse preocupada o enfadada por la situación, Genoveva ha debido pensar que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. La ex de Cayetano ha puesto rumbo a Colombia para embarcarse en un inolvidable y exótico viaje con el que se ha mostrado encantada. Allí pasó la Nochevieja: “¡Empezar el año así no tiene precio!”, escribió feliz.