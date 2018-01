Genoveva Casanova deja en evidencia a Cayetano Martínez de Irujo

Casi un mes después de la polémica generada por Cayetano Martínez de Irujo, Genoveva Casanova ha reaparecido en un acto público. La mexicana fue una las invitadas de los ‘Premios MujerHoy’, una cita a la que llegó de las últimas y que era su primera aparición pública desde que a finales de año se diera a conocer la supuesta mala relación que existía entre ella y el actual duque de Alba. Según el duque de Arjona, su hermano Carlos habría vetado a su ex a la cena familiar de Nochebuena alegando que “ya no es nada oficial en la familia”.

Lejos de calmar las aguas, con sus palabras Genoveva ha removido las aguas. “Ese es un tema muy absurdo en el que no quiero entrar. Yo no estaba ahí. No me he enterado y no he sido parte de ello”, comentó restando importancia al asunto. Es más, llegó incluso a confesar que se lleva muy bien todos los miembros de la familia Alba: “Yo a todos los adoro y los quiero mucho”, asegurando que no existió rechazo.

Polémicas aparte, Casanova aprovechó la jornada para confesar que está “muy contenta y muy tranquila” así como algunos de los proyectos en los que está involucrada. “Estoy trabajando mucho en desarrollo social que es lo que me gusta. Estoy escribiendo y cuidando de mis niños, intentando parecerme a mis amigas”, reconocía.

Ahora la pelota parece estar de nuevo en el tejado de Cayetano. ¿Cómo terminará el asunto?