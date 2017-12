¿Qué hay entre Froilán y Almu Lapique?

Mar Torres-Fontes, una joven de la edad de Froilán, nieta del fundador de El Pozo, pasará a los anales por haber sido su primera novia oficial. Terminaron su relación el pasado septiembre, tras un año juntos, en el que han dejado imágenes románticas de sus vacaciones y salidas por Madrid. No ha podido ser. La joven lo confirmaba a finales de octubre: “Felipe y yo ya no estamos juntos. Ya no me interesa”.