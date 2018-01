Fiona Ferrer, tres complejos y tres trucos de belleza

Su nombre se ha convertido en sinónimo de belleza, estilo y de mujer real. Fiona Ferrer comenzó el pasado lunes una nueva etapa en su carrera como miembro del jurado de ‘Cámbiame’. Su experiencia en el mundo de los negocios y de la moda le ha dado una gran base sobre la que trabajar y que le permita dar muy buenos consejos, como ya demostró durante el estreno, donde dejó claro que tiene mucho que aportar.

El pistoletazo de salida no podía haber sido mejor, pues además de opinar sobre los diferentes looks de los participantes, Fiona ayudó a una concursante a sentirse mejor con ella misma, dándole a entender que no hay que darle tanta importancia a los complejos. ¿Cómo lo hizo? Desvelando sus propios complejos, algo que al principio no quería hacer pero que terminó confesando. “Me gustaría tener las piernas mucho más delgadas, me gustaría ser mucho más alta y cuando era pequeña me decían tenía las orejas como la niña de ‘El cristal oscuro’”, contó.

Lejos de quedarse paralizada por las cosas que menos le gustan de su físico, Ferrer siempre ha apostado por potenciar las mejores partes de sí misma. A unos meses de soplar 44 velas, la autora de la saga ‘Wacu Girls’ sigue unas estrictas rutinas de belleza que le ayudan estar estupenda y que no ha dudado en compar en más de una ocasión.

Por ejemplo, durante la última edición de los ‘Premios Telva de Belleza’ desveló que por las noches nunca olvida desmaquillarse, aplicarse tónico e hidratarse el rostro, algo imprescindible para mantener un buen aspecto. Además, cuando puede, va a un spa a mimarse, un chute de energía que sustituye en casa por un baño en el que no falta una mascarilla facial. Sin embargo, su mejor consejo es también el más sencillo: “sé tu misma y sé natural”.