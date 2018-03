Fiona Ferrer echa sal a la herida abierta con Alba Carrillo

La reconciliación entre Fiona Ferrer y Alba Carrillo está cada día más lejana. Si hace unos días era Alba la que arremetía públicamente contra su nueva enemiga, ahora es la jueza de ‘Cámbiame’ la que no se ha mordido la lengua durante el acto homenaje al Rey Juan Carlos I en Las Ventas de Madrid. El nombre de las dos figura en todas las cabeceras y es que lo que empezó con una crítica fashion ha derivado en una guerra sin cuartel.

Ni la una ni la otra está dispuesta a callarse y después de que Alba Carrillo se metiese con su edad e insinuara que le debe dinero y que usa demasiado Botox, Fiona ha contraatacado: “Todo esto me pilla descolocada, sobre todo porque tengo mucho respeto a las mujeres que trabajamos y no quiero perdérselo a nadie. No puedo permitir que se digan cosas de mí que obviamente no son. Después de 11 años es una cosa totalmente absurda y te estoy contestando porque eres compañero de prensa y con la misma educación con la que me has preguntado te contesto. No es un tema que vaya a llevar yo”, argumenta Ferrer.

¿Está insinuando que tomará medidas legales contra la ex de Feliciano? “Obviamente uno no se puede quedar de brazos cruzados cuando uno oye comentarios tan fuera de tono. Respecto a lo de mi edad, hay que ponerle un poco de sentido de humor, con 43 años no sé jugar al mus, pero soy muy buena en deportes, tengo otras cualidades y me parece una falta de respeto para todas las mujeres”, sentencia.

Cabe recordar que Alba destapó que presuntamente le debe dinero de la etapa televisiva que ambas compartieron: “Cuando me debía dinero fui a verla y estaba con el bolso de Prada agarrado y decía que las mujeres no hablan de dinero. Me debía dinero de cuando estuve en Supermodelo”, dice la maniquí.

La guerra se aviva más a cada día que pasa y Alba Carrillo promete nuevos episodios: “Encantada y que voy a seguir diciendo lo que me da la gana, que no me pique porque sabe que yo salto y Fiona métete en tus asuntos, guapa de cara”.