Fernando Alonso, más cariñoso que nunca

Cuando Fernando Alonso y Raquel del Rosario anunciaron su separación tras cinco años de matrimonio, y dada la discreción con la que siempre habían hablado de su vida privada, nada hacía suponer que en algún momento veríamos la faceta romántica que el asturiano ha demostrado tener desde que está con Linda Morselli.

Tras varias relaciones fallidas, parece que finalmente Fernando ha encontrado en la ex de Valentino Rossi a la mujer de su vida. La pareja, que comenzó su relación poco tiempo después de que Alonso terminase con Lara Álvarez, no sólo no se ha ocultado sino que son incontables las muestras de cariño que se profesan en sus redes sociales. Esta actitud tan tierna del deportista llama mucho la atención ya que dada su timidez y el recelo con el que guardaba su vida privada en sus comienzos como persona pública, en numerosas ocasiones fue tachado de distante e incluso frío con sus ex parejas.

Tras su divorcio de la vocalista del Sueño de Morfeo, Alonso estuvo dos años con la modelo rusa Dasha Kapustina a la que, según las malas lenguas, habría dejado para empezar su relación más mediática hasta la fecha. La historia de Fernando y Lara Álvarez hizo correr ríos de tinta. En menos de un año y medio de relación los asturianos ocuparon numerosas portadas que, incluso, llegaron a anunciar la fecha de una boda que nunca llegó.

Ahora, Linda Morselli es la única para quien el piloto tiene ojos y, dadas las bonitas fotos que la pareja comparte en sus redes sociales, parece que su relación está más que consolidada.