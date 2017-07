Felipe y Letizia se verán con casi todos la Familia Real británica… ¿también con Kate?

Los Reyes inician el próximo miércoles 12 de julio su esperada Visita de Estado a Reino Unido, que se desarrollará hasta el viernes 14 de julio. El Palacio de Buckingham ya ha publicado un primer programa oficial del viaje y, a falta de que Casa Real confirme todos los acontecimientos, la agenda está cargada de eventos y encuentros. Por supuesto, el primero con la Reina Isabel y su esposo, el duque de Edimburgo. También se verán con el heredero, el príncipe Carlos, y su esposa, Camilla; y además habrá actos conjuntos con el príncipe Harry, el príncipe Andrés y la princesa Ana.

De momento, solo el príncipe Guillermo y su mujer, Kate Middleton, no se mencionan expresamente. Aunque, dada la importancia de esta visita, la primera de unos Reyes españoles en 30 años, y de la presencia del resto de miembros de la Familia Real británica, sería extraño que los jóvenes no acudiesen a la cita. A continuación, no os perdáis el programa detallado, paso a paso…