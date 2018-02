Sandra Gago ya se integra en la vida de Feliciano López

El segundo motivo del reto parece no preocuparle demasiado. Modelo y tenista están muy enamorados y no han entrado a valorar las últimas declaraciones de Alba Carrillo sobre la nueva novia de su exmarido en las que le aconsejaba huir rápido de cualquier tipo de relación con Feliciano López: “Le deseo lo mejor y, por eso, le deseo que se vaya, porque no se pueden tener relaciones felices con él”.