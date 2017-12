En el acto de nombramiento, Feli, que no ha dejado de participar como jugador en las 16 ediciones que lleva el Open (y que seguramente también estará el año que viene) se mostraba encantado. “Es un día muy importante para mí. Porque es algo muy diferente. Es una oportunidad por la que estaré eternamente agradecido. El listón está muy alto y voy a tener que trabajar mucho y aprender mucho de Manolo para dar la talla. El primer año que se hizo el torneo en Madrid Manolo me dio una invitación para jugar y no lo olvidaré. Me di cuenta entonces de que podía medirme a los mejores del mundo. Yo le llamaba cada día para que me la diera. Estoy muy agradecido por aquello y por ahora», dijo.