Familiares y amigos despiden a Carmen Franco

Carmen Franco ha muerto a los 91 años de edad. Durante la mañana del jueves recibía la extremaunción en su casa del barrio de Salamanca de Madrid. La familia se ha mostrado muy pendiente de Carmen todo este tiempo, en el que ha estado en su casa con un delicado estado de salud.

Este viernes han sido numerosos los rostros conocidos los que se han acercado hasta el Tanatorio Servisa de Madrid. La baronesa de Alaquas, íntima de la familia de Carmen Franco, que mantiene una relación muy cercana con Luis Alfonso de Borbón, Pocholo… Todos han querido dar el último adiós a Carmen Franco.

El encargado de anunciar su fallecimiento ha sido su nieto Luis Alfonso de Borbón, que ha escrito un bonito mensaje a través de su perfil de Instagram: “Dios se ha llevado a Man (D.E.P.), pero ella no se ha ido: la tendré SIEMPRE en mi CORAZÓN. Pasó de puntillas durante 91 años, dejando un RECUERDO fabuloso a todos los que la conocieron y a mí un VACÍO enorme”.

Hace apenas un mes, la hija de Franco confirmaba en una entrevista que este verano le habían detectado un cáncer y que se enfrentaba a la muerte con serenidad y tranquilidad y sin querer recibir tratamiento alguno. Ha estado todo este tiempo en su casa del barrio Salamanca de Madrid, hasta donde se acercado sus familiares y amigos.

Con 91 años, Carmen ha gozado de una vida plena. Estos últimos años se los ha pasado viajando por el mundo, en muchas ocasiones en compañía de su hija mayor, Carmen Martínez Bordiú. “Lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta”, confirmaba hace apenas unos meses.