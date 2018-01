Falete desvela lo que nunca pudimos imaginar de Isabel Pantoja

Ni nos podíamos imaginar que Falete tuvo una propuesta televisiva, que no quiso aceptar, nada menos que acompañado por Isabel Pantoja: “A Isabel Pantoja le ofrecieron ir e Isabel quería que fuera con ella a ‘Supervivientes’. Pero yo no quería y le dije que no”, ha desvelado el cantante

Siempre que pisa un escenario desnuda sus sentimientos y la pasada noche hizo lo propio con su alma en compañía de Bertín Osborne. Falete ha sido el último invitado de ‘Mi casa es la tuya”, donde ha contado algunos aspectos de su vida hasta el momento desconocidos. “Yo nací muy gordo. Mi madre tenía 15 años y lo pasó muy mal”, narró sobre sus inicios, explicando que fue en el momento de su nacimiento cuando los médicos le provocaron una minusvalía en el brazo porque “tiraron de ahí”.

A pesar el ello, el artista nunca ha tenido problema en luchar y lograr su sueño de ser cantante, algo que en parte ha conseguido gracias a su madre, Isabel, también presente en parte del programa, y de quien explicó que es “mi amiga, mi mujer, mi amante, mi alcahueta. Mi madre lo es todo”.

Si bien confesó que sus padres se divorciaron cuando tenía siete años, esto no supuso ningún impedimento para que mantuviera la relación con el lado paterno, donde además tiene dos hermanos. El momento más emotivo llegaba cuando recordaba a su progenitor, que falleció hace diez años. “Él sufría de la úlcera. Pensaron que era eso lo que le pasaba. Murió de cáncer de colon. Duró cuatro meses”, contó sobre él, un “hombre muy abierto” que “murió en mis brazos, me enseñó a sentir la música como yo la siento”.

También hubo tiempo para repasar su vida amorosa. “Tengo pareja, vivo con una persona que me quiere mucho. Me da mi espacio y me comprende. Mi marido no soporta al Falete artista, en casa somos dos muy felices y nada más”, explicaba. Si bien sí que otras de sus parejas han saltado a la luz, lo cierto es que en esta ocasión los dos prefieren disfrutar de su amor con total discreción para evitar así la exposición que el cantante vivió en el pasado con otros de sus novios. “Me sentó muy mal que se hablara de mi vida privada. Si tú no sabes nada de mi vida, ¿qué libertad tienes para hablar tanta mierda? A mí me duele la mentira. Me ofrecieron muchas cantidades. ¿Mi cantidad sabes cómo se llama? Desprecio. Afectó a mi carrera porque hubo gente que desconfió”, sentenciaba.

Desde muy pequeño tenía clara cuál era su orientación sexual, “cuando yo tenía doce años mi madre estaba haciendo gazpacho y le dije que me gustaban los niños. ‘Vamos mamá, que soy maricón’, le dije”, contaba, a lo que su madre añadía que la confesión le sorprendió, “si Dios pone una venda, a mí me puso una manta”, bromeaba.