Fabiola Martínez: “La separación de Alejandra nos ha impactado mucho”

Fabiola Martínez volvió a hacer gala de su simpatía en un evento que volvió a reunir a los medios. Sin prisa y sin agobios, atendió a todos, derrochando dulzura. Lo hizo durante la fiesta del 100º aniversario de la revista Lecturas, hasta donde acudió sin Bertín, que tenía una excusa más que justificada.

“Bertín y yo intentamos tener muy buena relación con la prensa. Yo creo que el secreto de llevarse bien es el respeto mutuo. Nunca nos negamos a tener buena relación con la prensa, incluso en momentos difíciles donde no te apetece mucho, pero entendemos que ser personaje público es para lo bueno y para lo malo. Cuando das, también recibes. Ese es secreto. Hemos sido muy respetuosos, y eso también se recoge”, ha comentado.

Aunque no ha querido adelantar nada, Fabiola ha confesado el motivo por el que el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ no ha podido acompañarla: “Bertín tenía hoy una reunión muy importante de trabajo sobre un nuevo proyecto, pero no puedo decir nada. Está relacionado con la tele…”.

La mujer del cantante ha confesado la noticia que más le ha impactado este verano: “Ha habido varias. Voy a ser sincera, porque hay veces que intento ser políticamente correcta, pero no me sale. Soy como Dori, la de Nemo, veo las revistas, las ojeo, pero luego no me acuerdo de la vida de los demás. También es verdad que tengo muchas cosas en mi vida y entonces no tengo mucho espacio para grabarlo y memorizar. Para nosotros, a título personal, la separación de Alejandra para nosotros ha sido una noticia que nos ha marcado. Afortunadamente, está yendo todo fenomenal. Ellos están muy bien”.

Como madre orgullosa, ha hablado de sus hijos con una sonrisa en la cara: “El pequeño de la casa está muy bien. Kike fenomenal, ya no tan pequeño, cada vez más grande, está hecho un hombretón, ya tiene un poco de bigotillo y hecho un tío”. Además, ha destacado la afición de su hijo Carlitos: “Está estupendo. Le encanta cantar. Está todo el rato diciéndome que le grabe. Yo le grabo porque igual dentro de unos años nos reímos por la anécdota o decimos, anda mira… así empezó. Nunca se sabe. Hay que darle oportunidades para todo, que no deje de formarse. Hijo de papá va a ser siempre”.

