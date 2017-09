Eva González, una premamá muy activa

Eva González ya se encuentra en su cuarto mes de embarazo, aunque todavía no sabe si se tratará de una niña o un niño: “No se deja ver. Queremos que venga bien, lo demás es secundario”

Pero mientras, Eva Gónzalez está disfrutando de su embarazo y se sigue manteniendo muy activa. Ayer mismo estuvo en la fiesta del diseñador Jorge Vázquez luciendo tripita.

Una fiesta a la que llegaron otros rostros conocidos como Carmen Lomana, Fiona Ferrer, Teresa Baca, Carmen Martínez-Bordiú, la actriz norteamericana Lindsay Lohan, o Carla Goyanes que llegó con su marido Jorge Benguria.

Mientras tanto, Eva González sigue trabajando, y es que como ella misma dice el embarazo no afecta: “Afortunadamente no paraba de trabajar y tenía reparos sobre que iba a pasar… y no pasa nada”. “Voy a seguir a tope en el trabajo”, añadía

Esta noche se estrenará la segunda edición de ‘Masterchef Celebrity’, en la que estarán rostros tan conocidos como Bibiana Fernández, Edu Soto, Anabel Alonso o Carlos Baute, entre otros.

“Le tengo mucho cariño a la primera edición y me parecía casi imposible que fuésemos a hacer algo mejor, pero nos hemos superado. Me lo he pasado como una enana“, afirmaba la modelo.

Por si fuera poco, actualmente Eva González se encuentra con las grabaciones de ‘Masterchef Junior’.