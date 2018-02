Eva González está en la recta final de su embarazo y el bebé que espera junto a Cayetano Rivera está a pocos días de ver la luz. Se prevé que el alumbramiento tenga lugar para finales de febrero o comienzos de marzo. Todo está listo para la llegada del primer hijo del matrimonio, salvo un pequeño (o gran) detalle, el nombre. Mucho se ha especulado durante estos nueve meses acerca de cómo se llamará el pequeño, pero el propio torero reconocía hace unos días que no habían llegado a un consenso.

Pues bien, a pocos días de nacer, todavía no hay quórum y Eva González ha confesado que “elegir el nombre es lo peor, yo creo que vamos a esperar a verlo, a ver de qué tiene cara”. Después ha querido bromear con la profesión de su marido y la que tenga su bebé de mayor: “Dios quiera que no tenga cara de torero, aunque bueno, si tiene la cara del torero no me importa”. La ex Miss se ha dejado ver por las calles de Sevilla haciendo unas compras junto a su hermana María. Precisamente, la ciudad del Guadalquivir es el lugar que aparecerá en el DNI de su hijo. Eva y Cayetano han decidido que sea sevillano, como la madre, que reconoce estar “nerviosa porque ya no queda nada”.

Los dos han vivido esta dulce espera con la mayor de las ilusiones y afrontando grandes cambios en su vida, como la mudanza a una nueva vivienda en el centro de Madrid. Hace unos días, la propia Eva desvelaba uno de los secretos que mejor ha guardado durante la gestación, su tripita de embarazada y decidió compartir una imagen tomada durante sus clases para fortalecer el suelo pélvico. Unos ejercicios impartidos por Caroline Correira, fisioterapeuta especializada en dicha zona y que también tiene como clienta a Pilar Rubio, otra de las celebs españolas que dará a luz en las próximas fechas.