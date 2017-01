Eva González comparte programa con su cuñado Fran Rivera: “Es un tío muy divertido”

Sin duda alguna, Eva González se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Su carisma y profesionalidad delante de los focos, han hecho que la modelo se convierta en uno de los rostros más solicitados de TVE. Al mando de todas las ediciones de ‘MasterChef’, ahora la sevillana se enfrenta a otro desafío. En esta ocasión, teniendo como objetivo el mundo de la canción. Y aunque se le va a poder ver entonando alguna nota musical, este no es su cometido.

Eva González será la encargada de conducir ‘El gran reto musical’, un programa en el que los participantes tendrán que adivinar quién es autor de la canción escuchando el tema en cuestión. Sin embargo, no se trata de unos participantes al uso. El formato dará la bienvenida a 80 famosos de todos los ámbitos que serán los encargados de dar vida al nuevo programa. Entre ellos, Francisco Rivera, hermano de su marido.

Se trata de la primera ocasión en la que Francisco y Eva comparten el mismo espacio televisivo y, aunque los demás concursantes apuntaban que habría favores por sus lazos familiares, Eva reivindica su neutralidad. Sin embargo, la modelo guarda un buen recuerdo de ese momento: “Se rio mucho y jugó mucho porque Francisco es un tío muy divertido”.

No obstante, no es la primera ocasión en la que vamos a ver al torero cambiando el ruedo por los micrófonos. Paquirri es colaborador de ‘Espejo público’ y aunque Eva confiesa no disponer de mucho tiempo por las mañanas para verle, todavía no lo reconoce como compañero de profesión: “Es muy distinto. Ser presentador y tertuliano no tiene nada que ver porque un presentador nunca tiene que emitir su opinión y un tertuliano se dedica a opinar”.

A pesar de toda la vorágine de trabajo con la que tiene que lidiar Eva, la sevillana ha logrado agenciarse con unos días de vacaciones en Marrakech para celebrar una fecha muy especial. Los 40 años de su marido Cayetano Rivera. Por su parte, la presentadora ha bromeado con el significado de la cifra. “Es un cuarentón. Se me está haciendo un hombrecito. Lo mismo lo dejo por otro más joven, vete tú a saber”. Sin embargo, la pareja no ha viajado sola. Lo ha hecho junto con Kiko Rivera y Francisco Rivera. Los tres hermanos juntos en una tierra con gran significado para Francisco y Cayetano ya que era uno de los paraísos de su madre, Carmina Ordoñez.