Malena Costa y el futbolista Mario Suárez están preparando las maletas para irse a China: “No nos hemos ido aún, él ha terminado la temporada y nos iremos en marzo. Es una cultura totalmente diferente y me intentaré adaptar. Seguiré trabajando, espero que me sigan llamando como siempre. No podré venir cada dos por tres, pero si vendré. En la liga China hay más vacaciones entonces aprovecharemos cada vez que podamos”, dijo la modelo que eligió un blazer-vestido de color blanco con botones de cristales amarillo de Alicia Rueda.