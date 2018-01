Eugenia Osborne desvela cómo es el novio de su hermana Claudia

Lleva muy poco tiempo formando parte del clan, pero Manuel Ferraro de la Puerta, el nuevo novio de Claudia Osborne, ya se ha hecho un hueco en la familia. Así lo ha contado su hermana Eugenia, muy contenta con la nueva ilusión de la pequeña de la casa. “Le conocemos las hermanas, además desde hace un tiempo porque es amigo de la familia”, contaba sobre el sobrino del jinete Antonio de la Puerta, a quien define como “un hombre estupendo, muy guapo, divertido y cariñoso”.

Sin duda, cualidades que la han convencido tanto a ella como a Alejandra, la mayor de las tres, “estamos muy contentas”, asegura. Quien todavía no ha tenido el placer de conocer a este joven de 27 años es Bertín Osborne: “Mi padre todavía no le conoce. Sabe que hay alguien, pero todavía no le ha conocido de presentación oficial e irnos a cenar con él, no”.

Un momento que se acabará produciendo con el tiempo y que hará que Manuel pase a formar parte del grupo de yernos “deportistas, a los que les gusta el campo y los caballos” que han elegido las hijas de Bertín Osborne y que, por azares de la vida, comparten todos estos gustos con él.

Además de disfrutar de esta historia de amor, que según comenta Eugenia comenzó “más o menos en Navidad”, Claudia empieza el nuevo año dejando de lado los viajes y estableciéndose, al menos por un tiempo, en España. “Está centrándose en España en cosas de trabajo y formándose en cosas nuevas. De momento ella se queda aquí. Estamos encantados, por fin cerca de casa porque la teníamos perdida. Se ha venido a vivir cerquísima mía así que estoy muy contenta”, explicaba Eugenia con una gran sonrisa.