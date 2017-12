Eugenia Martínez de Irujo, más comprometida y valiente que nunca

Tiene el título de duquesa de Montoro, pero no le gusta utilizarlo, para gran disgusto de su madre: “Muchas veces tenemos prejuicios por eso, por haber nacido, como en mi caso, en la Casa de Alba. Pero es que yo me siento una persona completamente normal. Nunca he utilizado mi título porque, además, creo que hoy en día no sirve para nada: era un privilegio que te daban en otras épocas pero, hoy en día, ya me dirás… Nunca en mi vida me he presentado a nadie así. Incluso en mi casa, siempre me he negado a que me dijeran señora duquesa, ¡siempre! Mi madre eso lo llevaba fatal, porque como era de otra época… Y además tenía otra responsabilidad. Siempre me amenazaba con quitármelo. Y yo le decía pues quítamelo’ [más risas]. Lo llevo por sentimiento y agradecimiento hacia ella, porque era su preferido, y no lo rechazo en absoluto, pues sería hacerle un feo horroroso. Pero utilizarlo, jamás. Todos mis hermanos lo hacen y yo no. Pero no lo hago porque no me sale, no me veo. No va conmigo. Y cuando me llaman duquesa, me muero de vergüenza. ¡Mi madre se mosqueaba mucho! Pero es que siempre he sido incapaz, y seguiré así hasta que me muera. Siempre soy La Martínez”.